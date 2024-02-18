"КазАвтоЖол" обратился к казахстанским водителям

Казахстанских водителей предупредили об ухудшении погодных условий в некоторых регионах страны. В ряде областей ожидаются морозы и осадки, предает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Так, по данным дорожников, в области Абай и Ұлытау, а также в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях сохраняется сильный мороз до 35-38 градусов, ветер до 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается снег.

В Кызылординской области и области Жетiсу – ветер до 25-28 м/с.

В Алматинской области – мороз до 25 градусов.

"Уважаемые пользователи автомобильных дорог республиканского значения! Убедительная просьба, в целях безопасности соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать ухудшением погодных условий", – предупредили водителей представители организации.

При этом напомним, что сегодня также в Астане и Алматы сохранятся сильные морозы.

Представители МВД на официальном сайте ведомства регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.