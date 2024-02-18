Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"КазАвтоЖол" обратился к казахстанским водителям

Опубликовано:

Машина едет по зимней дороге
Дорога зимой. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанских водителей предупредили об ухудшении погодных условий в некоторых регионах страны. В ряде областей ожидаются морозы и осадки, предает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Так, по данным дорожников, в области Абай и Ұлытау, а также в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях сохраняется сильный мороз до 35-38 градусов, ветер до 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается снег.

В Кызылординской области и области Жетiсу – ветер до 25-28 м/с.

В Алматинской области – мороз до 25 градусов.

"Уважаемые пользователи автомобильных дорог республиканского значения! Убедительная просьба, в целях безопасности соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать ухудшением погодных условий", – предупредили водителей представители организации.

При этом напомним, что сегодня также в Астане и Алматы сохранятся сильные морозы.

Представители МВД на официальном сайте ведомства регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061565-kazavtozhol-obratilsya-k-kazahstanskim-voditelyam/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.