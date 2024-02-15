Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Часть школьников перевели на дистанционку в Астане

Опубликовано:

Дети делают уроки на планшете
Дети с планшетами. Иллюстративное фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

В четверг, 15 февраля, в Астане ученики с нулевого по девятый класс будут заниматься дистанционно - в столице сегодня вновь мороз и сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования.

Как сообщается на официальной Instagram-странице Управления образования города Астана, в связи с ухудшением погодных условий 15 февраля 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

О том, в каком формате будут заниматься учащиеся второй смены, управление сообщит позже.

На сайте госметеослужбы "Казгидромет" указано, что в период с 14 по 16 февраля в столице объявлено штормовое предупреждение из-за резкого похолодания - с 0-2 градусов температура воздуха понизилась до 33-35 градусов ниже нуля.

Согласно данным "Казгидромета", сегодня в Астане ожидается до 25-27 градусов мороза и усиление ветра до 9-14 метров в секунду. Осадков в столице не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061050-chast-shkolnikov-pereveli-na-distantsionku-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.