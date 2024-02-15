Часть школьников перевели на дистанционку в Астане

В четверг, 15 февраля, в Астане ученики с нулевого по девятый класс будут заниматься дистанционно - в столице сегодня вновь мороз и сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования.

Как сообщается на официальной Instagram-странице Управления образования города Астана, в связи с ухудшением погодных условий 15 февраля 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

О том, в каком формате будут заниматься учащиеся второй смены, управление сообщит позже.

На сайте госметеослужбы "Казгидромет" указано, что в период с 14 по 16 февраля в столице объявлено штормовое предупреждение из-за резкого похолодания - с 0-2 градусов температура воздуха понизилась до 33-35 градусов ниже нуля.

Согласно данным "Казгидромета", сегодня в Астане ожидается до 25-27 градусов мороза и усиление ветра до 9-14 метров в секунду. Осадков в столице не будет.