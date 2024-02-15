ДТП с участием автобусов: житель Алматы предложил акиму решение проблемы

Житель мегаполиса предложил акиму Алматы решение проблемы общественного транспорта. Его он озвучил на встрече Ерболата Досаева с населением Ауэзовского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинец напомнил, что за последнее время в мегаполисе произошло два ДТП с участием автобусов. Были пострадавшие и погибшие.

"У меня предложение: взять во внимание создание надземных путей, то есть надземные кабинки для перевозки пассажиров. Западный опыт доказал, что это очень выгодно со всех сторон, решает сразу несколько проблем. Например, пробки, экологию города, ДТП с летальным участием. Я бы сам пользовался такими автобусами, но их нет", - сказал алматинец.

Также житель мегаполиса отметил, что можно провести опрос у населения, либо в качестве эксперимента попробовать реализовать эту идею на одной из магистральных улиц.

На это аким Алматы сообщил, что сейчас акимат работает над решением транспортных проблем города.

"Мастер-план транспортного каркаса утвержден. В нем есть разные виды транспорта, которые мы хотим развивать. В том числе метрополитен, линии LRT и BRT", - сообщил Ерболат Досаев.

А руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев отметил, что может рассмотреть предложение алматинца.

"Мы предполагаем, что в этом году начнем BRT по проспекту Райымбека и улице Желтоксан. При закупе автобусов, мы предполагаем, что будем закупать автобусы с кабинками. Помимо этого, в районе седьмой горбольницы в этом году нами будет начато строительство ТПУ. Это большая остановка с учетом того, что люди на проезжей части не будут стоять", - сообщил Сагындык Телибаев.

Напомним, 13 февраля сразу три автобуса и одна легковая машина столкнулись в Алматы. В больницу были доставлены 14 пострадавших. Врачи рассказывали об их состоянии.

А до этого, 22 декабря прошлого года, автобус въехал в толпу людей на проспекте Райымбека в Алматы. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке. В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы.