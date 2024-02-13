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Авария с тремя автобусами произошла в Алматы (видео)

Опубликовано:

Автомобили попали в аварию
Авария. Кадр из видео с места ДТП: t.me/zakonkz

Сразу три автобуса и одна легковая машина столкнулись сегодня, 13 февраля, утром в Алматы - в полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По информации полицейских, 13 февраля, примерно в 09:00, водитель автобуса маршрута №54, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил столкновение с ехавшим впереди автобусом маршрута №133, а также автомашиной марки Daewoo Nexia.

В свою очередь 133-й автобус по инерции столкнулся с еще одним автобусом (маршрута №88), который следовал попутно.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Три автобуса, участвовавшие в ДТП, принадлежат частным перевозчикам, добавили в ведомстве.

"Факт ДТП расследуется сотрудниками УП Медеуского района. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае дорожно-транспортного происшествия, если нет пострадавших, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, они прибывают в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия.

В случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП, 
  2. протокол осмотра места ДТП, 
  3. административный протокол, 
  4. отобрать объяснения, 
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2060644-avariya-s-tremya-avtobusami-proizoshla-v-almaty-video/

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