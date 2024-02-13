Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с тремя автобусами в Алматы

В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием трех автобусами, передает корреспондент NUR.KZ.

"В результате ДТП в Городскую больницу скорой неотложной помощи Алматы были доставлены 14 пострадавших. Всем им была оказана вся необходимая медицинская помощь, после чего 10 человек были отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства, трое госпитализированы в профильное отделение. Один отказался от госпитализации", - рассказали в УОЗ.

Там отметили, что пациенты, в основном поступали с травмами головы, закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами конечностей.

"Все три пациента получают консервативное лечение в условиях отделения нейрохирургии ГБСНП. Состояние средней степени тяжести", - добавили в Управлении.

Напомним, что сегодня утром в Алматы произошла авария с участием трех автобусов и легкового авто. В полиции рассказали подробности произошедшего: все участники аварии ехали в одном направлении. Стражи порядка также сообщали о пострадавших.

Сообщалось, что 14 человек попали в больницу.