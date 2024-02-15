"Аномальная зона" затягивала людей в арык в Жамбылской области (видео)

В соцсетях появился ролик, на котором запечатлена "аномальная зона" в поселке Кордай в Жамбылской области - несколько десятков человек упали на одном и том же месте, передает сайт телеканала КТК.

Кадры были сделаны камерой видеонаблюдения на одной из оживленных улиц Кордая. Судя по ролику, люди пытались обойти огромный поток, но падали туда прямо с головой.

Только за один день, по примерным подсчетам, в арык провалилось больше 30 человек. Серьезно пострадавших нет.

Выяснилось, что ливневая канализация не справилась со своей функцией из-за засора. Как сообщает телеканал, лишь после резонанса чиновники исправили ситуацию и прочистили арык.

"Ситуация произошла из-за обильного снеготаяния и закупорки дренажной системы. Чаще всего дренажная система подвергается нарушению со стороны частных предпринимателей.

Акиматом Кордайского сельского округа произведена откачка воды. На 2024 год запланированы работы по благоустройству улицы Толе би села Кордай и ремонт дренажной системы", - сообщил аким Кордайского сельского округа Адилет Каспакбаев.

Источник: КТК