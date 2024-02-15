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"Помощи никакой": жители Атырау пришли в акимат и потребовали объявить в городе ЧС (видео)

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Горожане у акимата
Горожане у акимата. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Атырау несколько дней назад затопило талыми водами. Воду с улиц и дворов до сих пор не откачали. Горожане этим недовольны - они требуют объявить режим ЧС, передает сайт телеканала КТК.

Как передает телеканал, сложная ситуация сложилась сразу в нескольких микрорайонах города. Некоторые постройки, которые затопило талыми водами, уже буквально разваливаются. Их хозяева недовольны нерасторопностью чиновников.

Двор и времянку горожанина Марата Таканова, как и множество соседских, затопило талыми водами. Беду принесли дожди и резкое потепление.

"Вот наша времянка сегодня упала. Вот как под воду уходим. А помощи никакой нет. Никакой помощи! Еще вчера обещали водовоз, а приехал только утром сегодня", - поделился мужчина.

В такой ситуации люди живут уже 10 дней. От талых вод страдают жители микрорайонов Жулдыз, Оркен, Мирас, Балауса и других. Коммунальщики говорят, заявки с просьбами откачать воду поступают постоянно. И помочь всем просто не успевают.

"На связь никто не выходит, телефоны не отвечают. В доме сейчас никого нет. Вода только стоит. Внуков отправил к родственникам, а сам сторожу сижу. Свет, газ отключены. Пол провалился", - рассказал другой горожанин Булекбай Айтбаев.

Так и не дождавшись помощи, разгневанные жители пришли сегодня к акимату и потребовали объявить чрезвычайную ситуацию.

"Очень-очень сложная ситуация! Вот как у этого пожилого аксакала дом затопило, все видели. А помощи нет никакой. Сколько домов рушатся. Все только ходят группами, а толку нет!" - пожаловался Жанбырбай Жумашов.

Люди требовали, чтобы к ним вышел аким области, но поговорить удалось только с его заместителями. Они говорят, что ассенизаторских машин для откачки воды не хватает, помощи уже просят у частных компаний и даже в соседнем Уральске. Вся беда в том, что в городе нет каналов для сбора и отвода талых вод. Так же думает и аким города.

"КНС нет. Нет системы, которая бы выводила дождевую и талую воду за пределы города. Сама вода быстро не уходит, за один день не впитывается в землю. Даже если вы спросите, сколько дней это все займет, я не смогу ответить", - заявил аким Атырау Шакир Кейкин.

Многие люди уже вынуждены покидать свои дома. Ведь даже там, где воду удается откачать, через некоторое время она возвращается.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061055-pomoschi-nikakoy-zhiteli-atyrau-prishli-v-akimat-i-potrebovali-obyavit-v-gorode-chs-video/

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