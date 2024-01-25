Водопровод лопнул в Уральске: улицы города залило водой

В Уральске вчера, 24 января, случилась крупная коммунальная авария - из-за лопнувшего водопровода две улицы залило водой, передает сайт телеканала КТК.

Горожане признаются, что это первая столь крупная авария на их памяти.

"Дом сдан был в 75-м году, вселились мы в него в 75-м году. Впервые за это время вот такая авария серьезная. Ну, с теплотрассами было, но послабее те аварии были, и тоже все зимой обычно случается", - рассказал местный житель Павел Корольков.

Проезжую часть начало заливать еще утром. Мгновенно затопило окрестности, а также оживленный перекресток поблизости.

По предварительным данным, лопнула труба диаметром 400 миллиметров. Рабочим еще только предстоит до нее добраться. От водоснабжения отключили 15 многоэтажек. Воду им пока будут возить в цистернах.

В городском водоканале сообщили, сети в Уральске изношены на 60%. Устранить порыв пообещали до конца дня.

"Скорее всего, там чугунная труба, сейчас подняли схемы, чугунная труба, 70-80-е годы прокладки. Плюс материал чугун, скорее всего, лопнула труба. Поэтому сейчас будем смотреть. После того как раскопаем, вскроем, после этого будут ясны причина и характер повреждения", - рассказал генеральный директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов.

Источник: КТК

Напомним, вчера коммунальная авария случилась еще в одном городе -в Петропавловске прорвало теплотрассу, из-за чего улицы залило кипятком, а десятки домов остались без тепла. В ТОО "Петропавловские тепловые сети" сообщили, что причиной аварии стал сильный износ сетей.

При этом в Петропавловске это уже вторая авария с начала года - в крещенские морозы здесь затопило улицу водой. Тогда сообщалось, что вода вышла на проезжую часть в результате поломки запорной арматуры. Отмечалось, что трасса относительно новая - ей всего 10 лет, а течь с водопроводного колодца - рядовой случай.