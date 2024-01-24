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Центр Петропавловска залило кипятком: жители остались без горячей воды и тепла (видео)

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Рабочий чинит трубу
Рабочий чинит трубу. Кадр из видео: КТК

Сегодня в Петропавловске произошел порыв теплотрассы сразу в двух местах – улицы оказались залиты кипятком. Без отопления остались десятки домов, передает сайт телеканала КТК.

"Невозможно подойти, то есть дом полностью в воде вокруг. Все, подошел, здесь соседи мне дали сапоги большие резиновые, вода горячая, чувствуется даже через сапоги. Зашел, в подъезде вода стоит уже, то есть сантиметров ну 10. В подвал вода полностью идет", – заявил один из местных жителей.

Отмечается, что кипятком залит весь центр города. В результате первой аварии без отопления и горячей воды остались 28 многоэтажек, шесть частных домов и детский сад. После обеда подачу тепла им возобновили.

А вот второй порыв, как сообщили корреспонденты, оказался намного сложнее. Пришлось даже остановить движение на дорогах. Густой пар привел к нулевой видимости, а без тепла оказались четыре коммерческих объекта.

Кроме того, кипяток залил один из самых крупных супермаркетов города. Устранить аварию тепловики надеются к ночи.

"Большой износ. Теплосети эксплуатируются порядка с 70-х годов – 80-х. Да, каждый год мы проводим плановые ремонты на них, проведение реконструкции, ремонтов, но, как видите, труба не вечная. На сегодняшний день износ в тепловых сетях составляет больше 74%", – отметил и. о. гендиректора ТОО "Петропавловские тепловые сети" Виталий Холоша.

Источник: КТК

По данным с официального сайта РГП "Казгидромет", сегодня днем в Петропавловске наблюдалось -14...-16 градусов, а ночью температура воздуха должна опуститься до -22...-24 градусов.

Напомним, в конце прошлого года жители одного из микрорайонов Петропавловска жаловались, что остались без тепла. При этом квартиры они получили по госпрограмме.

Также под Новый год без отопления в морозы остались жители одного из ЖК в столице.

"Прошло 2 года, мы уже 2 года мучаемся без отопления. Каждую неделю сидим без отопления, на данный момент неделю мы без отопления. Горячей воды у нас дома нет", – говорили астанчане.

Кроме того, в середине декабря жители трех сел в Жамбылской области остались без отопления из-за порыва на магистральном газопроводе – в трубе тогда обнаружили сразу восемь отверстий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057372-tsentr-petropavlovska-zalilo-kipyatkom-zhiteli-ostalis-bez-goryachey-vody-i-tepla/

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