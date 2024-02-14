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Затор из тысячи грузовиков: казахстанцев просят не выезжать на трассу "Самара-Шымкент"

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Затор на трассе
Затор на трассе в Актюбинской области. Фото: t.me/qazavtojol

Между Актобе и селом Карабутак до сих пор наблюдается скопление более 2500 грузовых авто. Дорожники просят казахстанцев пока на эту трассу не выезжать, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол" в Telegram-канале, скопление грузовых авто на автодороге республиканского значения "Самара-Шымкент" связано с непогодой в регионе.

"Между Актобе и Карабутак наблюдается скопление грузовых автомобилей в количестве более 2500 единиц. В результате интенсивных работ на текущий час скопление транспорта сокращается. Однако, в Актюбинской области по-прежнему неустойчивая погода: идет мокрый снег, ограничение видимости", - говорится в сообщении.

Здесь же отметили, что дорожники ведут круглосуточную работу. На этом участке мобилизована спецтехника для очистки проезжей части от снежного наката и подсыпке противогололедных материалов.

"Убедительная просьба, не выезжать на автомобильную дорогу "Самара-Шымкент" до наступления благоприятных условий передвижения. Кроме того, просим соблюдать правила безопасности дорожного движения, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скорость", - добавили в компании.

Нескольким днями ранее мы писали о том, что из-за непогоды между Хромтау и селом Карабутак в Актюбинской области образовался затор в 30 километров. Сообщалось, что службы по очистке снега работают на трассе круглосуточно.

Позже ситуацию с затором прокомментировали в Министерстве транспорта.

Также сообщалось о том, что к спасательным работам по вызволению людей из снежных заносов на дорогах в Актюбинской области присоединились военные.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС. Так, чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:

  1. Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
  2. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
  3. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
  4. Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку - вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
  5. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
  6. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
  7. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060941-zator-iz-tysyachi-gruzovikov-kazahstantsev-prosyat-ne-vyezzhat-na-trassu-samara-shymkent/

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