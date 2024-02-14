Затор из тысячи грузовиков: казахстанцев просят не выезжать на трассу "Самара-Шымкент"

Между Актобе и селом Карабутак до сих пор наблюдается скопление более 2500 грузовых авто. Дорожники просят казахстанцев пока на эту трассу не выезжать, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол" в Telegram-канале, скопление грузовых авто на автодороге республиканского значения "Самара-Шымкент" связано с непогодой в регионе.

"Между Актобе и Карабутак наблюдается скопление грузовых автомобилей в количестве более 2500 единиц. В результате интенсивных работ на текущий час скопление транспорта сокращается. Однако, в Актюбинской области по-прежнему неустойчивая погода: идет мокрый снег, ограничение видимости", - говорится в сообщении.

Здесь же отметили, что дорожники ведут круглосуточную работу. На этом участке мобилизована спецтехника для очистки проезжей части от снежного наката и подсыпке противогололедных материалов.

"Убедительная просьба, не выезжать на автомобильную дорогу "Самара-Шымкент" до наступления благоприятных условий передвижения. Кроме того, просим соблюдать правила безопасности дорожного движения, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скорость", - добавили в компании.

Нескольким днями ранее мы писали о том, что из-за непогоды между Хромтау и селом Карабутак в Актюбинской области образовался затор в 30 километров. Сообщалось, что службы по очистке снега работают на трассе круглосуточно.

Позже ситуацию с затором прокомментировали в Министерстве транспорта.

Также сообщалось о том, что к спасательным работам по вызволению людей из снежных заносов на дорогах в Актюбинской области присоединились военные.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС. Так, чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах: