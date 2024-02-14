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У учеников сразу двух смен в Астане отменили занятия в школах

Опубликовано:

Дети идут в школу
Школьники. Иллюстративное фото: Getty images / Imgorthand

В Астане из-за ухудшения погоды школьников сразу двух смен перевели на дистанционный формат обучения, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования города.

В столице сегодня, 14 февраля, из-за ухудшения погоды учащиеся с 0 по 4 классы первой смены учились на удаленке.

"В связи с ухудшением погодных условий 14 февраля 2024 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – также сообщили в управлении образования.

Сегодня синоптики пообещали в Астане снегопад. Днем температура воздуха составит около 0 градусов, а ночью – снизится до -24. Скорость ветра составит 11,3 м/с.

Также ранее специалисты сообщали, что 13 и 14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Согласно прогнозу, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, метели, гололедные явления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060901-uchenikov-srazu-dvuh-smen-pereveli-na-distantsionku-v-astane-iz-za-burana/

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