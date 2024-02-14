Обучение полгода и знание языка: что нужно казахстанцам, чтобы легально работать в Корее

Казахстанцам придется пройти 6-месячное обучение и знать корейский язык, чтобы устроиться на работу в Южной Корее. Таковы условия новой программы Employment Permit System, пишет корреспондент NUR.KZ.

В Минтруда РК в ответе на официальный запрос NUR.KZ рассказали, что организация центра подготовки Employment Permit System была одним из обязательных требований южнокорейской стороны.

Здесь, на базе многопрофильного колледжа города Қонаев, желающие трудоустроиться в Корее граждане Казахстана будут проходить языковые курсы, квалификационную подготовку и медицинский осмотр. Там же, на территории колледжа, казахстанцы смогут проживать в общежитиях во время обучения, которое займет полгода.

Планируется при этом, что проведение итогового тестирования TOPIC будет проходить в Алматы, в центре тестирования Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

К слову, за медосмотр, курсы корейского языка и повышения квалификации, тестирование и проживание в общежитии казахстанцам, кто собрался на работу в Корею, нужно будет платить самостоятельно.

Куда обратиться?

В ответе отмечается, что за подобную подготовку для легального трудоустройства соискателю необходимо будет обратиться не напрямую в Минтруда, а в частное агентство занятости.

Это, по мнению ведомства, пресечет деятельность "помогаек" - лиц, готовых за определенную плату помочь в прохождении этапов подготовки к трудоустройству за рубежом. Впрочем, заплатить все равно придется, только уже частным агентствам.

"Учитывая, что осуществление содействия за деньги для прохождения каждого из этапов подготовки (тестирование, обучение, медобследование) закреплена за частными агентствами занятости, присутствие "помогаек" считаем недопустимым", - пояснили в министерстве.

В свою очередь агентство гарантирует возврат работника на родину по истечении срока договора - в качестве гарантии на имя работника должен быть внесен гарантийный взнос в банки принимающей стороны.

Отметим, что работать в иностранном государстве система EPS позволит до трех лет, а с условием продления контракта - до четырех лет и десяти месяцев.

Кроме того, агентствам необходимо будет ежеквартально предоставлять отчеты центру занятости с информацией о количестве обратившихся лиц и трудоустроенных внутри страны и за рубежом.

В Минтруда подчеркнули, что EPS является лишь одним из способов легального трудоустройства. Так, ее ввод не ограничит возможности граждан Казахстана в самостоятельном устройстве на работу за границей, уверяют в ведомстве.

Не сдал корейский – отказали в трудоустройстве

Как сообщают в ведомстве, казахстанцы смогут претендовать на работу в отраслях производства, строительства, сельского хозяйства, рыболовства и в сфере услуг.

Знание английского языка не пригодится, а вот в остальное - корейский язык и культуру, а также технику безопасности - придется углубиться. Министерство предупреждает: за несдачу теста по языку желающему может быть отказано в трудоустройстве. Тогда TOPIС надо будет проходить заново.

Отказать могут и в случае непрохождения медицинского осмотра. Правда, пока перечень заболеваний, на отсутствие которых будут проверять кандидатов, корейская сторона не предоставила.

На сегодняшний день по системе Employment Permit System в Корее могут работать граждане из 16 стран. Это - Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия, Пакистан, Бангладеш, Камбоджа, Индонезия, Мьянма, Филиппины, Шри-Ланка, Таиланд, Непал, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему "Employment Permit System", что позволит нашим гражданам легально работать в Южной Корее.

Также говорилось об обучении, которое будет проходить в городе Қонаев.