Блокпосты, заторы: что происходит на дорогах в Казахстане (видео)

Из-за бушующей непогоды в Казахстане на автодорогах складывается непростая ситуация. Так, местами выставлены блокпосты, ограничено движение, на некоторых участках возникают заторы, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Телегам-канале МВД, на участке автодороги областного значения Чапай-Жангала-Сайхын ведутся ремонтные работы. Выставлен пост и организовано круглосуточное дежурство полицейскими. Автомашины проезжают данный участок дороги в объезд. Здесь 9 февраля в результате интенсивного таяния снега произошел перелив талых вод. Сейчас, по данным полиции, ситуация стабильна и находится на контроле.

Также, по данным Телеграм-канала МВД, на закрытом участке автодороги Есиль-Петропавловск-Аркалык сотрудники полиции установили блокпосты.

Кроме того, из-за дождя с переходом в снег на автодороге республиканского значения Алматы-Екатеринбург, по направлению Караганда – Аксу – Аюлы, ограничили движение для всех видов автотранспорта. В связи с чем на выезде из областного центра образовался затор из 500 машин. Сотрудниками батальона патрульной полиции ДП Карагандинской организовано их сопровождение до места назначения. Всего за ночь в двух направлениях полицейскими сопровождено около тысячи транспортных средств.

В ВКО третий день подряд вводятся ограничения движения по нескольким трассам областного и республиканского значения, которые сохраняются и до настоящего времени. Так, участки трассы Усть-Каменогорск-Алтай и Таргын-Самарское закрыты из-за метели и нулевой видимости.

"Поступила просьба о помощи от водителя большегруза, у которого при подъеме в гору перевернулся груженный прицеп, перекрыв движение на дороге. Сотрудники полиции совместно с дорожными службами провели спасательную операцию. Одновременно правоохранители обеспечивали безопасность других участников дорожного движения. Длились мероприятия больше 3 часов и закончились лишь глубокой ночью, после чего водитель поблагодарил полицейских и дорожные службы и продолжил свой путь", – рассказали в полиции.

Между тем, как сообщили полицейские, ситуация на участке автодороги республиканского значения Самара-Шымкент стабильна и находится на контроле. В Хромтауском районе установлен специальный пост полиции, сотрудники роты патрульной полиции круглосуточно дежурят.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды между Хромтау и селом Карабутак в Актюбинской области образовался затор в 30 километров.

А на одном из закрытых участков трассы Астана – Темиртау полицейские пресекли попытки незаконного объезда постов с использованием погрузчика.

"Участок от Астаны до Темиртау был закрыт из за ухудшения погодных условий и нулевой видимости. Тем не менее некоторые граждане, не понимая всей тяжести последствий, пытались выехать, пользуясь объездными путями. Они наняли погрузчик для очистки проезда на трассу. Сотрудники дорожно-патрульной службы работу погрузчика остановили. Тогда водители взяли лопаты в руки и сами начали расчищать дорогу", – говорится в сообщении МВД.

Стражи порядка провели профилактическую беседу с водителями, предупредив их об ответственности.

Отметим, сегодня утром полицейские вновь обратились к казахстанцам с просьбой не игнорировать сообщения о штормовых предупреждениях и не выезжать на дальние расстояния в непогоду.

"Полиция рекомендует населению в обязательном порядке отслеживать SMS-оповещение службы "112", взять под контроль несовершеннолетних детей, больных и престарелых людей, ограничить выходы и выезды за пределы населенных пунктов, воздержаться от поездок на автотранспорте и пеших походов на дальние расстояния", – говорится в сообщении МВД.

Также добавим, что сегодня в ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. Так, где-то по республике ожидаются метели, сильный ветер.