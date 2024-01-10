Караганда и Темиртау частично остались без света и тепла

В Карагандинской области бушует непогода - на регион обрушился шквальный ветер и буран, последствия которых уже ощутили на себе горожане. Местами отключены свет, вода и тепло, передает NUR.KZ.

Как сообщает акимат Темиртау в Instagram, из-за шквального ветра и бурана произошли обрывы нескольких участков высоковольтных линий электропередачи.

Ремонтные бригады, по данным местных властей, работают над устранением аварии, однако погодные условия препятствуют оперативному восстановлению.

"Для жителей восточной части города холодная вода подается на пониженном гидравлическом режиме. Насосные станции цеха водоснабжения АО"Qarmet" восстанавливают штатный режим работы.

Из-за короткого замыкания в сети электроснабжения котлоагрегаты ТЭЦ-2 переподключены и поставлены в растопку, после чего последовательно будут включены в сеть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что развернут оперативный штаб и ситуация на контроле местных властей.

Массовые отключения электроэнергии происходят и в Караганде.

"В связи с ухудшением погодных условий 10 января 2024 года происходят технологические нарушения. Оперативные бригады устраняют нарушения. Выполнение работ усложняется погодными условиями. Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении коммунального предприятия ТОО "Караганда Жарык" в Instagram.

В связи с погодными условиями к карагандинцам обратился и аким города Мейрам Кожухов.

"Прошу всех по возможности оставаться дома! Есть точечные отключения электричества, движение автотранспорта регулируется регулировщиками. Бригады "Караганда Жарык" работают. Для очистки снега задействована вся техника и дорожные рабочие", - сообщил градоначальник в своем Instagram.

Накануне сообщалось о штормовом предупреждении в ряде регионов Казахстана, в том числе и Карагандинской области, где прогнозировались метель и ветер до 30 м/с.

Непогода разыгралась и в столице. В частности, из-за сильного ветра и низовой метели сообщается о возможных отменах и задержках авиарейсов. В Астане также закрыты трассы и приостановлено движение автобусов.

В ближайшие три дня, с 11 по 13 января, синоптики прогнозируют по Казахстану также неустойчивую погоду. Сообщается о надвигающихся морозах, осадках и гололеде.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах: