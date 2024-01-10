Караганда и Темиртау частично остались без света и тепла
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В Карагандинской области бушует непогода - на регион обрушился шквальный ветер и буран, последствия которых уже ощутили на себе горожане. Местами отключены свет, вода и тепло, передает NUR.KZ.
Как сообщает акимат Темиртау в Instagram, из-за шквального ветра и бурана произошли обрывы нескольких участков высоковольтных линий электропередачи.
Ремонтные бригады, по данным местных властей, работают над устранением аварии, однако погодные условия препятствуют оперативному восстановлению.
"Для жителей восточной части города холодная вода подается на пониженном гидравлическом режиме. Насосные станции цеха водоснабжения АО"Qarmet" восстанавливают штатный режим работы.
Из-за короткого замыкания в сети электроснабжения котлоагрегаты ТЭЦ-2 переподключены и поставлены в растопку, после чего последовательно будут включены в сеть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что развернут оперативный штаб и ситуация на контроле местных властей.
Массовые отключения электроэнергии происходят и в Караганде.
"В связи с ухудшением погодных условий 10 января 2024 года происходят технологические нарушения. Оперативные бригады устраняют нарушения. Выполнение работ усложняется погодными условиями. Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении коммунального предприятия ТОО "Караганда Жарык" в Instagram.
В связи с погодными условиями к карагандинцам обратился и аким города Мейрам Кожухов.
"Прошу всех по возможности оставаться дома! Есть точечные отключения электричества, движение автотранспорта регулируется регулировщиками. Бригады "Караганда Жарык" работают. Для очистки снега задействована вся техника и дорожные рабочие", - сообщил градоначальник в своем Instagram.
Накануне сообщалось о штормовом предупреждении в ряде регионов Казахстана, в том числе и Карагандинской области, где прогнозировались метель и ветер до 30 м/с.
Непогода разыгралась и в столице. В частности, из-за сильного ветра и низовой метели сообщается о возможных отменах и задержках авиарейсов. В Астане также закрыты трассы и приостановлено движение автобусов.
В ближайшие три дня, с 11 по 13 января, синоптики прогнозируют по Казахстану также неустойчивую погоду. Сообщается о надвигающихся морозах, осадках и гололеде.
Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?
Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:
- Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
- В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
- Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
- Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
- При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
- В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
- Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054872-karaganda-i-temirtau-chastichno-ostalis-bez-sveta-i-tepla/