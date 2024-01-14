Из-за непогоды аэропорт Караганды не принимает и не отправляет самолеты

В Караганде международный аэропорт "Сары-Арка" с утра не принимает и не отправляет самолеты из-за ухудшения погоды, передает МИА "Казинформ".

Сообщается, что из-за метели и гололеда воздушная гавань перенесла рейс Fly Arystan в Алматы и не смогла принять рейс этой же авиакомпании из южной столицы.

В данное время в аэропорту расчищают взлетную полосу от наледи и снега.

По информации агентства, рейс "Караганда – Жезказган" планируется запустить в 15:00, а рейс "Караганды – Алматы" вылетит в 17:00.

Напомним, что сегодня в международном аэропорту Астаны задержаны 11 рейсов, еще три были отменены. При этом задержка и отмена рейсов не связаны с метеоусловиями.

В то же время в Карагандинской области из-за ухудшения погоды ограничено движение транспорта на пяти участках трасс.