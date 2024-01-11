Аким Караганды попросил отпустить людей с работы пораньше

Аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к работодателям и попросил их отпустить сотрудников домой с работы пораньше из-за возможного ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ.

Глава города обратился к жителям на своей официальной странице в Instagram.

"Добрый день, карагандинцы! После вчерашней метели и сильных ветров большая часть работ по восстановлению электросетей завершена, остались несколько домов в Майкудуке и Пришахтинске, работают специалисты "Караганды Жарык". Работы завершатся в ближайшее время", - отметил Мейрам Кожухов.

По его словам, сильным ветром сорвало светофор, который подрядчик установит на прежнее место. Другие светофоры в городе работают нормально.

Аким Караганды отметил, что, как предупредили в ДЧС, сегодня также ожидается метель.

"По возможности оставайтесь дома и не выезжайте за город. В случае ухудшения погоды прошу работодателей пораньше отправлять своих сотрудников домой", - обратился градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карагандинской области бушует непогода - на регион обрушился шквальный ветер и буран, последствия которых уже ощутили на себе жители региона. Так, Караганда и Темиртау частично остались без света и тепла.

В декабре 2023 года Мейрам Кожухов обратился к горожанам и попросил "понять и простить". Градоначальник пояснил, что 25 числа пройдет зажжение главной елки на Каскаде.

"Почему в этот день? Нам пишут в комментариях: "Можно было бы в воскресенье". Да, можно, но есть один сюрприз и технически он может быть исполнен только в понедельник. Поэтому прошу понять, простить и прийти на елку в 18:30", - отметил тогда аким Караганды.