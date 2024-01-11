Аким Караганды попросил отпустить людей с работы пораньше
Опубликовано:
Аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к работодателям и попросил их отпустить сотрудников домой с работы пораньше из-за возможного ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ.
Глава города обратился к жителям на своей официальной странице в Instagram.
"Добрый день, карагандинцы! После вчерашней метели и сильных ветров большая часть работ по восстановлению электросетей завершена, остались несколько домов в Майкудуке и Пришахтинске, работают специалисты "Караганды Жарык". Работы завершатся в ближайшее время", - отметил Мейрам Кожухов.
По его словам, сильным ветром сорвало светофор, который подрядчик установит на прежнее место. Другие светофоры в городе работают нормально.
Аким Караганды отметил, что, как предупредили в ДЧС, сегодня также ожидается метель.
"По возможности оставайтесь дома и не выезжайте за город. В случае ухудшения погоды прошу работодателей пораньше отправлять своих сотрудников домой", - обратился градоначальник.
Напомним, ранее сообщалось, что в Карагандинской области бушует непогода - на регион обрушился шквальный ветер и буран, последствия которых уже ощутили на себе жители региона. Так, Караганда и Темиртау частично остались без света и тепла.
В декабре 2023 года Мейрам Кожухов обратился к горожанам и попросил "понять и простить". Градоначальник пояснил, что 25 числа пройдет зажжение главной елки на Каскаде.
"Почему в этот день? Нам пишут в комментариях: "Можно было бы в воскресенье". Да, можно, но есть один сюрприз и технически он может быть исполнен только в понедельник. Поэтому прошу понять, простить и прийти на елку в 18:30", - отметил тогда аким Караганды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055010-akim-karagandy-poprosil-otpustit-lyudey-s-raboty-poranshe/