Кто будет сдавать декларацию о доходах и имуществе со следующего года в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане полным ходом идет всеобщее декларирование доходов и имущества. В 2023 году оно продолжится и затронет новые категории граждан. О том, кто должен будет подать первоначальную декларацию, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане проводится поэтапное внедрение всеобщего декларирования доходов. 15 сентября 2022 года завершился первый этап.

В рамках него государственные служащие, приравненные к ним лица, крупные участники банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супруги всех перечисленных лиц должны были сдать очередные налоговые декларации.

Однако работа на этом не закончилась - с 1 января 2023 года стартует второй этап всеобщего декларирования. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента государственных доходов (ДГД) по городу Алматы.

Со второго этапа отчетность начнут сдавать работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги.

По данным департамента, таковых только в Алматы насчитывается более 100 тыс. человек. В следующем году они должны будут подать первоначальную декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00.

Что такое государственные и квазигосударственные учреждения

Некоторые граждане могут задаться вопросом: «А нужно ли мне в следующем году начать декларировать свои доходы?». В связи с этим в ДГД Алматы подробно рассказали о том, работники каких учреждений будут обязаны это сделать.

Так, к государственным учреждениям относятся: организации в сфере образования, дошкольного образования, здравоохранения, культуры, спорта и так далее.

Квазигосударственными учреждениями являются государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилиированными с ними.

Другими словами, если вы работник одного из таких учреждений, вам в следующем году нужно будет сдавать первоначальную декларацию.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что должно быть отражено в первоначальной декларации

Как сообщают представители ДГД Алматы, в первоначальной декларации помимо имущества и активов за пределами Казахстана также отражаются доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги и другое имущество гражданина.

Также декларированию подлежат и наличные деньги. В документе нужно указать точную сумму, которая не должна превышать 10 000 месячных расчетных показателя (МРП). Если гражданин владеет суммой больше этой, то «излишек» должен быть размещен на банковских счетах до 31 декабря 2022 года.

На текущий момент 1 МРП равен 3 063 тенге, то есть максимальная сумма наличности не должна превышать 30 630 000 тенге.

Декларацию можно предоставить разными способами, например, через мобильное приложение «eSalyq Azamat», портал «Электронного правительства», а также через "Кабинет налогоплательщика». Ранее мы подробно рассказывали о том, как правильно это сделать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1998246-kto-budet-sdavat-deklaratsiyu-o-dohodah-i-imuschestve-so-sleduyuschego-goda-v-kazahstane/