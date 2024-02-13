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Десятки утечек газа обнаружили в южных регионах Казахстана после землетрясения

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Газ горит на плите
Газ. Иллюстративное фото: pexels.com

АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило об устранении утечек газа после землетрясения в южных регионах Казахстана - обнаружено свыше 30 утечек, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт компании.

С 29 января по 12 февраля текущего года в Алматы, Шымкенте, а также в Жамбылской, Туркестанской областях и Жетiсу было обнаружено 34 утечки газа - работы по устранению утечек проводились круглосуточно, без выходных.

Любая утечка газа, если его вовремя не выявить - это потенциальная угроза взрыва, подчеркнули специалисты.

"7 февраля текущего года в Алматы специалистами АО "КазТрансГаз Аймак" с помощью передвижной лаборатории "Пергам" были выявлены утечки газа в Медеуском районе. В связи с этим временно были отключены от газоснабжения 130 многоэтажных домов, там, где газ используют для приготовления пищи, также 173 домов частного сектора и микрорайон "Музтау", - говорится в сообщении АО.

А 11 февраля выявлены утечки газа в микрорайоне Казыгурт в Шымкенте. В связи с этим временно были отключены от газоснабжения 1 100 потребителей, 2 производственных предприятий и 2 объекта коммунально-бытового назначения.

"В случае неотключения, газ, перемещаясь через грунт, посредством канализационных и водопроводных сетей поступил бы в дома через туалеты и умывальники, вышел бы наружу, накапливался бы в комнатах и в случае возникновения искры, произошел бы взрыв, который мог бы привести к большим человеческим жертвам", - пояснили специалисты.

Отметим, 30 января в Алматы работниками службы эксплуатаций газовых сетей была обнаружена утечка газа подземного газопровода среднего давления. По этой причине были отключены от газа 170 частных домов.

Не так давно в Шымкенте в населенном пункте Мартобе произошла утечка газа из газопровода высокого давления. Как позже выяснилось, авария на газопроводе произошла в результате недавнего землетрясения.

Напомним, в ночь на 23 января в Казахстане произошло сильное землетрясение. Как сообщили в ДЧС Алматы, эпицентр землетрясения был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов, в Шымкенте – 2 балла.

Также землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях, а также в ВКО и области Жетісу.

Перепуганные подземными толчками жители Шымкента вышли на улицы посреди ночи. До стабилизации ситуации на улицах было много людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060617-desyatki-utechek-gaza-obnaruzhili-v-yuzhnyh-regionah-kazahstana-posle-zemletryaseniya/

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