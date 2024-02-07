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В центре Алматы выявили утечку газа

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Работающая плита
Газовая плита. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы отключили газ из-за утечки. Без газа остались жители сразу нескольких районов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "КазТрансГаз Аймак".

Службой эксплуатации газовых сетей Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" выявлены утечки газа по улице Богенбай Батыра и в микрорайоне "Музтау".

"В связи с этим, с вечера 7 февраля АО "КазТрансГаз Аймак" произведено отключение газоснабжения в квадрате улиц: Курмангазы – Панфилова – Кайырбекова – Толе би в количестве 130 многоэтажных домов, где газ используют для приготовления пищи, и 18 домов частного сектора. Также отключение произведено в микрорайоне "Музтау", – говорится в сообщении.

Как позже уточнили в АО "КазТрансГаз Аймак", утечка газа была выявлена на подземном газопроводе низкого давления Д-325 мм по адресу: Богенбай Батыра, 103 угол улицы Пушкина.

В компании пообещали, что газоснабжение будет возобновлено 8 февраля до 14.00.

Отметим, 30 января в Алматы работниками службы эксплуатаций газовых сетей была обнаружена утечка газа подземного газопровода среднего давления. По этой причине были отключены от газа 170 частных домов.

Несколько дней назад в Шымкенте в населенном пункте Мартобе произошла утечка газа из газопровода высокого давления. Как позже выяснилось, авария на газопроводе произошла в результате недавнего землетрясения.

Напомним, в ночь на 23 января в Казахстане произошло сильное землетрясение. Как сообщили в ДЧС Алматы, эпицентр землетрясения был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов, в Шымкенте – 2 балла.

Также землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях, а также в ВКО и области Жетісу.

Перепуганные подземными толчками жители Шымкента вышли на улицы посреди ночи. До стабилизации ситуации на улицах было много людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059747-v-almaty-snova-otklyuchili-gaz-iz-za-utechki/

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