Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жители Шымкента остались без газа зимой из-за утечки

Опубликовано:

Восстановительные работы на месте аварии
Восстановительные работы на месте аварии. Кадр из видео: instagram.com/akimat_shymkent

В Шымкенте в населенном пункте Мартобе вчера произошла утечка газа из газопровода высокого давления, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации ведомства, вчера, 3 февраля, в 21:45 в населенном пункте Мартобе была обнаружена утечка газа из газопровода высокого давления Ду-325 мм. В результате аварии временно прекращена подача газа 1500 частным потребителям и 7 предприятиям.

"В настоящее время для проведения восстановительных работ задействована специальная техника и 30 человек. Ведется активная работа", – говорится в сообщении акимата.

Также в ведомстве призвали жителей мегаполиса закрывать краны на газовых трубах, а при появлении запаха газа обращаться по номеру 104.

Напомним, в прошлом месяце в Уилском районе Актюбинской области загорелся газопровод, огонь удалось потушить, но десятки домов остались без газа.

На этой неделе сообщалось, что жители села Караспан в Туркестанской области потребовали остановить подачу газа в свой поселок. Они опасаются, что газопровод может взорваться. По их мнению, коммуникации провели на скорую руку и с существенными дефектами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059003-zhiteli-shymkenta-ostalis-bez-gaza-zimoy-iz-za-utechki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.