Жители Шымкента остались без газа зимой из-за утечки

В Шымкенте в населенном пункте Мартобе вчера произошла утечка газа из газопровода высокого давления, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации ведомства, вчера, 3 февраля, в 21:45 в населенном пункте Мартобе была обнаружена утечка газа из газопровода высокого давления Ду-325 мм. В результате аварии временно прекращена подача газа 1500 частным потребителям и 7 предприятиям.

"В настоящее время для проведения восстановительных работ задействована специальная техника и 30 человек. Ведется активная работа", – говорится в сообщении акимата.

Также в ведомстве призвали жителей мегаполиса закрывать краны на газовых трубах, а при появлении запаха газа обращаться по номеру 104.

Напомним, в прошлом месяце в Уилском районе Актюбинской области загорелся газопровод, огонь удалось потушить, но десятки домов остались без газа.

На этой неделе сообщалось, что жители села Караспан в Туркестанской области потребовали остановить подачу газа в свой поселок. Они опасаются, что газопровод может взорваться. По их мнению, коммуникации провели на скорую руку и с существенными дефектами.