Увеличилась ли сейсмическая активность в последние годы, рассказал эксперт

Сейсмолог Даулет Сарсенбаев во время рассказал, увеличилась ли сейсмическая активность в последние годы, передает корреспондент NUR.KZ.

"В целом, если взять статистику за последние пять-семь лет, идет среднее значение, и сказать, что произошло увеличение сейсмических событий именно по фиксации, это не так. Ситуация стабильная в стандартном фоновом режиме", - сообщил сейсмолог.

Землетрясение в Алматы

23 января после полуночи в Алматы почувствовали сильное землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощущениям его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Чуть позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем. Также сообщалось, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.