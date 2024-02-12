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Свыше 3000 авто скопилось на трассе в Актюбинской области (видео)

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Затор на трассе "Самара – Шымкент" в Актюбинской области
Затор на трассе "Самара – Шымкент" в Актюбинской области. Кадр из видео: "КазАвтоЖол"

Вчера на трассе "Самара – Шымкент" в Актюбинской области ограничили движение из-за ухудшения погоды. Это привело к затору, растянувшемуся на 30 километров, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Сообщается, что вчера Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий на трассе Самара – Шымкент пришлось ограничить движение.

"Это в свою очередь привело к затору из 550 легковых и 2768 грузовых автомобилей. Затор сконцентрирован между участками Актобе – Хромтау, Хромтау – Карабутак протяженностью 30 километров", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сейчас трасса республиканского значения Самара – Шымкент уже открыта для всех видов транспорта по маршруту Актобе – Карабутак.

В целом, по данным специалистов, по этой автодороге проезжает 10-15 тысяч автомобилей.

Ранее сообщалось, что водители большегрузов ставили свои машины в 2-3 ряда, что мешало оперативной очистке проезжей части от снега и сдерживало работу дорожников.

При этом сложная ситуация на трассах складывалась вчера и в других частях Казахстана.

Так, из-за дождя с переходом в снег на автодороге республиканского значения Алматы –Екатеринбург образовался затор из 500 машин. А в ВКО участки трассы Усть-Каменогорск – Алтай и Таргын – Самарское были закрыты из-за метели и нулевой видимости.

Также отметим, что сегодня в ряде областей Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060391-bolee-3-tys-avto-zastryalo-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-iz-za-nepogody/

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