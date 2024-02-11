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Казахстанцев снова предупредили о плохих погодных условиях

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Женщина с зонтом
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: Getty images / Bill Hornstein

В ряде областей Казахстана синоптики снова объявили штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, по данным синоптиков, 12 февраля в области Жетісу ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Местами синоптики прогнозируют гололед, туман, низовую метель, а также ветер порывами до 17-22 м/с.

В Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях завтра местами возможен туман, а также гололед.

В Алматинской области в понедельник прогнозируются сильные осадки (преимущественно снег), местами - туман, гололед и ветер порывами до 18-23 м/с.

В Алматы временами ожидаются туман и гололед.

В Туркестанской области ожидаются туман, гололед. В горных районах области возможна низовая метель и сильный ветер.

В Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют метель, гололед, ветер до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер порывами до 15-20 м/с.

Напомним, уже несколько дней в Казахстане сохраняются неблагоприятные погодные условия. Из-за бушующей непогоды на автодорогах страны складывается непростая ситуация. Так, местами выставлены блокпосты, ограничено движение, на некоторых участках возникают заторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060368-kazahstantsev-snova-predupredili-o-plohih-pogodnyh-usloviyah/

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