Несколько автобусных маршрутов в Астане изменили схему движения из-за ремонтных работ

В Астане четыре маршрута изменили cхемы движения из-за ремонта. Горожан, в связи с этим, просят планировать свой маршрут заранее, передает NUR.KZ со ссылкой ТОО City Transportation Systems.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 2, 10, 31, 60. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке. Просим заранее планировать свой маршрут", - говорится в сообщении компании в Instagram.

В начале февраля сообщалось о том, что движение ряда пригородных маршрутов приостановили в Астане из-за сильного снегопада.

Напомним, ранее мы писали о том, что в автобусы Астаны заходить и выходить теперь можно через все двери.

Так, летом прошлого года один из руководителей столичной компании-перевозчика заявил, что больше половины астанчан ездит на автобусах "зайцем". По его словам, после того, как в автобус заходят сотрудники контрольно-линейной службы, система оплаты блокируется. В связи с этим он попросил астанчан во избежание штрафа не забывать платить за проезд при входе.

Также ранее житель Алматы поделился тем, через какое испытание многие жители города вынуждены проходить ежедневно, ожидая общественный транспорт и добираясь на нем до пункта назначения.

Недавно в акимате Алматы озвучили проблемы общественного транспорта и поведали, как будет развиваться общественный транспорт мегаполиса в ближайшее время.