Движение ряда пригородных маршрутов приостановили в Астане

Движение ряда пригородных маршрутов приостановили из-за непогоды в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата столицы.

Как пояснили в ведомстве, в связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов № 308, 309, 315, 316, 327.

Остальные пригородные маршруты на линии.

Отметим, что сегодня синоптики прогнозировали в Астане снегопад и понижение воздуха до -6 градусов днем.

Напомним, ранее специалисты метеослужбы рассказали, что февраль для большинства казахстанцев начнется со снегопада и метелей. Ближе к середине и концу месяца ожидается потепление.

Также мы писали, синоптики рассказали, что в ближайшие три дня - в период с 3 по 5 февраля в Казахстане ожидается потепление.