Житель Алматы: На ожидание автобуса трачу больше времени, чем на дорогу

Переполненные автобусы, толпы людей на остановках и долгое ожидание общественного транспорта - через такое испытание многие жители Алматы вынуждены проходить ежедневно, передает корреспондент NUR.KZ.

Особенно тяжело подолгу ждать общественный транспорт с наступлением холодов, говорят алматинцы.

"Страшно долго. Они идут через 20-30 минут, а потом - через 3-5 минут. Неравномерно ездят. И когда раньше на 66-м ездила, тоже так же. Если бы они вовремя ездили, такой толкучки бы не было. Я стараюсь пораньше выходить. Сейчас студенты набираются, будет страшная толкучка", - говорит жительница Алматы, Рая.

Люди ждут автобус. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Студентка колледжа Ильнара Исмаилова общественным транспортом пользуется каждый день. Если занятия заканчиваются до 17 часов, то можно легко уехать домой, отмечает студентка. Но после 18 часов приходится ждать нужный автобус минимум 20 минут.

Люди заходят в автобус. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Очень забитые автобусы, их практически не дождешься. Проблемы с ними часто бывают", - рассказывает Ильнара.

Люди заходят в автобус. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Согласны со студенткой и другие алматинцы. Порой автобус приезжает настолько заполненный, что в него уже не влезают люди, рассказывает жительница Алматы Дильназ. Приходится ждать следующего автобуса.

Дильназ ждет автобус. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"В автобусе очень много людей в час пик. И очень душно, потому что там давка. Кода едешь в верхние районы, то скопления немного. Но если ехать в нижние районы, то там людей слишком много, особенно в час пик", - говорит Дильназ.

Люди заходят в автобус. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Житель Алматы Алмас Мусомогамбетов считает, что решить проблему долгого ожидания можно увеличив количество автобусов.

Алмас ждет автобус. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"На ожидание автобуса я трачу больше, чем я еду. Потому что есть отдельная полоса, и в целом автобус быстро едет, но жду я его очень долго из-за пробок. Минус 20-25 мы ждем, едем минут 10-15", - говорит Алмас Мусомогамбетов.

Также решить острый вопрос общественного транспорта может и метро. В этом с Алмасом согласны и другие опрошенные нами жители Алматы.

Напомним, сегодня заместитель акима Алматы Аскар Амрин рассказал, что в городе появятся еще три станции метро. Одна из них будет открыта уже в 2025 году.