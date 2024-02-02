В автобусы Астаны заходить и выходить теперь можно через все двери

Посадка и высадка в общественном транспорте Астаны теперь будет осуществляться через все двери автобусов, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

О новшествах в правилах перевозки пассажиров столичный перевозчик - компания CTS - сообщила в Instagram.

"С 1 февраля пассажирам заходить и выходить в общественный транспорт можно без выбора конкретной двери. Сообщаем, что правила перевозок пассажиров и багажа в столице, утвержденное Постановлением правительства РК от 8 ноября 2007 года, утратило силу.

Согласно новым правилам перевозок пассажиров, требования по посадке через переднюю дверь не регламентированы: вход и выход пассажиров осуществляется через все двери", - говорится в сообщении.

Сейчас, по информации компании, ведутся работы по демонтажу аудиооповещений и видеороликов на маршрутах.

Напомним, летом прошлого года один из руководителей столичной компании-перевозчика заявил, что больше половины астанчан ездит на автобусах "зайцем". По его словам, после того, как в автобус заходят сотрудники контрольно-линейной службы, система оплаты блокируется. В связи с этим он попросил астанчан во избежание штрафа не забывать платить за проезд при входе.

Ранее житель Алматы поделился тем, через какое испытание многие жители города вынуждены проходить ежедневно, ожидая общественный транспорт и добираясь на нем до пункта назначения.

Недавно в акимате Алматы озвучили проблемы общественного транспорта и поведали, как будет развиваться общественный транспорт мегаполиса в ближайшее время.