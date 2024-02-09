Символ "Рухани жаңғыру" рухнул из-за ветра в Астане

Символ "Рухани жаңғыру", расположенный недалеко от столичного аэропорта, рухнул из-за сильного ветра. В городском акимате сообщили, что никто не пострадал, передает корреспондент NUR.KZ.

В Астане рухнул символ "Рухани жаңғыру", установленный рядом со столичным аэропортом. Соответствующее фото появилось в Telegram-канале Astanovka98.

В пресс-службе акимата Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что символ упал из-за сильного ветра. Пострадавших нет.

"Акимат района Есиль сообщает, что в cвязи с неблагоприятными погодными условиями – шквальным ветром – архитектурная форма была повреждена. Подрядной организацией ведется демонтаж установки. Дополнительно сообщаем, что пострадавших автотранспорта и людей нет.

Кроме того, администрацией аэропорта Астаны совместно с управлениями города прорабатывается вопрос будущего расширения данного участка дороги", – говорится в сообщении.

В Астане уже несколько дней бушует непогода. Вчера сильный ветер сорвал крышу корпуса Казахского агротехнического университета, расположенного в столице. В пресс-службе вуза сообщили, что ремонт этого здания планировался уже весной.

А сегодня жителям Астаны синоптики вновь обещали снегопад и сильный ветер со средней скоростью до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Школьники первой смены и студенты 1-2 курсов колледжей столицы учились дистанционно.

Полиция Астаны также сообщила, что из-за сильного бурана, который накрыл город, было зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий. Горожан призвали не выезжать на трассы в непогоду, чтобы не подвергать себя риску.