Морозную погоду и метели пообещали казахстанцам до конца недели

В ближайшие три дня по Казахстану сохранится неблагоприятная погода. На севере ожидается кратковременное потепление, которое резко сменится холодами, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

С 8 по 10 февраля в Казахстане ожидается облачная и ветреная погода, порывы ветра на севере страны будут достигать 23-28 м/с, временами – 30 м/с, пройдут осадки в виде дождя и снега.

Также в северных регионах прогнозируются сильный снег, метели. Наряду с этим циклон принесет кратковременное потепление, которое сменится резким усилением морозов.

На западе и северо-западе Казахстана в ближе к 10 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до 12-20 градусов мороза. На остальной территории республики в температурном фоне резких изменений не ожидается.

Отметим, как рассказали ранее синоптики, в конце первой декады февраля (то есть ближе к 10 февраля) прогнозируется понижение температурного фона в северо-западной половине Казахстана, затем и на остальной территории страны.

В середине и к концу месяца в большинстве областей морозы будут чередоваться с оттепелями. Прогнозируется колебание температурного фона на севере Казахстана ночью – от -3...-12 до -15...-25 градусов, днем – от -5...+3 до -8...-13 градусов, в южной половине ночью – от -9...-14 до -8...+3 градусов, днем – от -1...-6 до +7...+15 градусов.

Также синоптики рассказывали, что в январе сразу в трех городах Казахстана был побит температурный рекорд 1988 года.