"Необходимо периодически тревожить власть": политолог о выступлении президента

Своим мнением о выступлении президента Казахстана на расширенном заседании правительства поделился с корреспондентом NUR.KZ политолог, руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев.

Стратегические среднесрочные инициативы президента по сути связаны с переходом экономики на новый курс, а именно, на либерализацию, считает политолог Эдуард Полетаев.

"По сути речь идет о пятилетке развития. Потому что задачи стоят по увеличению роста ВВП до 450 млрд долларов. Сейчас он примерно 230 млрд, т.е. почти в два раза. Уже Агентством по стратегическому развитию, насколько я знаю, проект национального плана развития до 2029 года разработан.

Те 10 инициатив, которые глава государства озвучил, призваны максимально приблизить результаты роста темпов экономики, заявленные еще в Послании, к тем самым 450 млрд долларов", - сообщил Эдуард Полетаев.

Важно, что все озвученные инициативы должны привести не только к красивым цифрам, которыми можно гордиться, отмечает политолог. Главная задача здесь - рост качества и уровня жизни казахстанцев. Они рост ВВП должны ощущать на собственном кармане, добавил Полетаев.

"У нас президентская страна по Конституции. Указания главы государства имеют свойство не то, чтобы определять пути развития. В данном случае это было выступление и задачи перед правительством.

Но также это обращение и к обществу, чтобы в очередной раз подчеркнуть целеустремленность государства, работу исполнительной власти, которая не только ставит какие-то задачи, но требует их реализации, чтобы результативность была. Главная идеологическая задача – построение справедливого Казахстана.

И чтобы, как президент сказал, вера была, необходимо периодически тревожить исполнительную власть, чтобы она эффективно работала", - считает Эдуард Полетаев.

По мнению политолога, сейчас в стране наблюдается поворот на развитие экономики. И озвученные президентом 10 задач призваны решить именно экономические проблемы, заключил Полетаев.

Напомним, сегодня в Астане состоялось расширенное заседание правительства с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева, во время которого глава государства рассказал, что подрывает у людей веру в реальность реформ.

Также президент высказал беспокойство о снижении инвестиций в основной капитал ВВП. В экономику не вкладывается достаточно средств, чтобы в последующие годы хотя бы поддерживать текущие темпы роста, отметил президент.

Кроме того, Токаев высказался о проблемах, с которыми сталкивается отечественный бизнес. А еще президент предложил инвестировать пенсионные накопления казахстанцев в бизнес.