Токаев: Все зарубежные командировки руководителей ведомств должны нести практическую отдачу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал беспокойство о снижении инвестиций с основной капитал ВВП. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Чистый приток прямых иностранных вложений обеспечивается в основном за счет реинвестирования доходов от уже действующих проектов в добывающей отрасли.

Не может не беспокоить, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП страны снижается. Другими словами, в экономику не вкладывается достаточно средств, чтобы в последующие годы хотя бы поддерживать текущие темпы роста. Нужно существенно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций. Это ключевая задача для созданного Инвестиционного штаба", - заявил президент.

Он отметил, что штабу предстоит сформировать целостную экосистему привлечения инвестиций, активизировать работу институтов развития, наладить четкое взаимодействие между загранучреждениями, центром и регионами, выстроить эффективный диалог с бизнес-сообществом.

"И самое главное – своевременно принимать необходимые решения»,- заявил Токаев.

Он добавил, что инвесторам, и тем более, крупным инвесторам, готовым вкладывать, например, более 50 миллионов долларов, следует оказывать весь спектр поддержки по принципу «одного окна».

"При этом необходимо запустить действенную систему мониторинга реализации проектов.

Государственные органы не должны увлекаться организацией формальных презентационных мероприятий. Все зарубежные командировки руководителей ведомств должны нести практическую отдачу, это значит, что нужно отчитываться по их итогам перед руководством правительства, в необходимых случаях – перед президентом.

Проблемы с реализацией инвестпроектов особенно четко проявляются на местном уровне. Акимы по старинке делают упор на выбивание бюджетных средств вместо привлечения частных вложений. Инвесторы, имеющие желание работать в регионах, как правило, сталкиваются с бездействием и волокитой со стороны местных властей. В результате они либо переносят сроки запуска проектов, либо вовсе уходят", - говорит глава государства.

По его словам, задача привлечения частных инвестиций должна быть для акимов одной из самых важных.

"В целом деятельность всех государственных органов должна быть нацелена на привлечение большего объема инвестиций в экономику и соответствующим образом оцениваться. И речь не об очередном бюрократическом «жонглировании» функциями и штатной численностью, создании рабочих групп, написании концепций. Следует хорошо понимать, что это конкретная реформа, направленная на изменение подходов к деятельности государственного аппарата.

По результатам первого полугодия мы подведем итоги работы Инвестиционного штаба и предметно оценим работу каждого министра и акима в этом направлении. Спрос будет жесткий", - резюмировал президент.

Напомним, также Токаев предложил инвестировать пенсионные накопления казахстанцев в бизнес.