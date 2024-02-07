Введение возможности выкупа арендного жилья в Казахстане подтвердили в правительстве

На сегодняшнем брифинге Романа Скляра попросили рассказать, действительно ли в Казахстане введут возможность выкупа полученного по госпрограмме арендного жилья, передает корреспондент NUR.KZ.

Зампремьер-министра Роман Скляр напомнил, что ранее в Казахстане было принято решение о запрете выкупа арендного жилья, однако теперь это изменится.

"Минпромышленности прорабатывает этот вопрос, и в скором времени документ будет принят и опубликован. Решение было принято еще в 2016 году, что приватизация невозможна – арендное жилье без права выкупа. Теперь подходы изменились, поэтому они проработают этот механизм, есть определенные нюансы и есть региональные особенности. (…) Право выкупа будет предоставлено, но сам механизм в ближайшее время будет проработан", – заявил Скляр.

Напомним, в апреле 2023 года мы писали, что в программу по выдаче арендного жилья в Казахстане внесли изменения – возможность подать заявку на участие получило больше граждан.

При этом о рассмотрении в мажилисе поправок, которые позволят казахстанцам выкупать арендное жилье, заявляли еще в октябре прошлого года – однако никакой конкретики о сроках и точных условиях не сообщалось.

Позже министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев пояснял, что изменится в правилах выдачи арендного жилья.

"Правила выкупа, которые мы делаем, они предусматривают срок проживания. Сейчас это обсуждается, но мы оцениваем, что если человек прожил там пять лет, то он будет иметь право приобрести эту квартиру", – говорил министр.

Тут мы также подробно писали, как получить арендное жилье с правом выкупа в Казахстане.