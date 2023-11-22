Казахстанцам могут разрешить выкупать арендное жилье у акимата

Глава Минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах мажилиса рассказал, что изменится в правилах выдачи арендного жилья в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев назвал здравой мерой переход от аренды и предоставления права выкупа тем людям, которые арендовали квартиры у акимата.

"К сожалению, эта аренда стала вечной, люди не переезжают, у них не получается и не всегда они могут – поскольку это социально-уязвимые группы населения – позволить себе отдельные квартиры. При этом правила выкупа, которые мы делаем, они предусматривают срок проживания. Сейчас это обсуждается, но мы оцениваем, что если человек прожил там пять лет, то он будет иметь право приобрести эту квартиру", – пояснил министр.

Изменения предусматриваются и в части цены на это жилье.

"Потом стоимость приобретения квартиры – это тоже важный элемент. И понятно, что по рыночным ценам не все могут позволить. Поэтому сейчас идут дискуссии о том, чтобы позволить осуществлять выкупы именно по балансовой стоимости.

То есть вот эти меры предусматриваются. Просто это жилье, в которых люди живут по аренде – вы понимаете, как владелец относится к этому жилью, и как человек, который берет его в аренду, и именно поэтому создание права частной собственности на это арендованное жилье мы считаем очень важным", – резюмировал Шарлапаев.

Напомним, с апреля этого года в программе по выдаче арендного жилья в Казахстане внесли изменения – возможность подать заявку на участие получили больше граждан.

В октябре Шарлапаев рассказал, каким будет механизм выкупа арендного жилья, полученного по госпрограмме – поправки в закон тогда уже передали в мажилис.

Также мы подробно писали, как получить арендное жилье с правом выкупа в Казахстане.

Добавим, согласно данным на сайте Бюро нацстатистики, за год (с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года) цены продажи нового жилья повысились на 5,7%, а квартиры вторичного рынка снизились на 3,9%.

Арендная плата за благоустроенное жилье в сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилась на 0,2%.