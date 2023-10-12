Казахстанцы смогут выкупить арендное жилье по цене ниже рыночной

Глава Минпромышленности и строительства на брифинге рассказал, каким будет механизм выкупа арендного жилья, полученного по госпрограмме – поправки в закон уже переданы в мажилис, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что ведомство презентовало в правительстве поправки в закон о возможности выкупа арендного жилья, которое казахстанцы получили по госпрограмме.

По его словам, цена за такие квартиры может быть ниже рыночной.

"Правительство передало поправки в мажилис. Первоочередное право (на выкуп – прим.авт.) будут иметь те люди, которые уже живут в квартирах (арендных – прим.авт.). Предварительно определили сроки: люди, которые живут 5 лет, смогут претендовать на выкуп жилья, которое находится у них в аренде.

Понятно, что очень большой вопрос по стоимости. Но сейчас мы ведем консультации, чтобы обеспечить выкуп жилья по балансовой стоимости, нежели по рыночной. Пока об окончательном воплощении в жизнь этого механизма говорить еще рано, мы только передали на рассмотрение в мажилис. Я надеюсь, что эта поправка найдет поддержку в мажилисе, и мы сможем дать такую возможность людям", — заявил министр.

Ранее мы сообщали, как получить арендное жилье с правом выкупа в Казахстане.

В апреле 2023 стало известно, что условия одной из программ по доступной аренде жилья без выкупа изменились, и теперь больше граждан сможет стать ее участниками.

В июне мы сообщали, что цены на арендное жилье начали расти в Казахстане.

В октябре съемное жилье в Казахстане сильно подешевело.