Директор университетского госпиталя вернулся на работу через Верховный суд

Бывший директор университетского госпиталя обратился в суд с иском к медицинскому университету. Он просил восстановить его в должности, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается на официальном сайте Верховного суда, бывший директор университетского госпиталя обратился в суд с иском к медицинскому университету о признании недействительными и отмене приказов о наложении на него дисциплинарных взысканий – выговора и строгого выговора, а также расторжении трудового договора. Он просил восстановить его в должности и взыскать зарплату за время вынужденного прогула.

"Установлено, что 30 ноября 2022 года директору объявлен выговор за нарушение правил по университетскому госпиталю, несвоевременное исполнение поручений и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. 5 января 2023 года на него был наложен строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей - отсутствие контроля и несвоевременное принятие мер по ремонту аппарата компьютерной томографии.

С учетом этих взысканий 2 февраля 2023 года за повторное ненадлежащее исполнение служебных обязанностей без уважительных причин директор был уволен", - объяснили в суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда, рассмотрев дело, отметила следующее.

Директору объявлен строгий выговор за отсутствие контроля и несвоевременное принятие мер по ремонту аппарата компьютерной томографии, когда поломка произошла во время нахождения его в трудовом отпуске.

По выходу из отпуска мужчина уведомил руководство вуза о поломке, неоднократно сообщал о ней и исполняющий обязанности директора университетского госпиталя.

Директору вменялось причинение ущерба на более 6 млн тенге, затраченных на обследование пациентов в инфекционной больнице, хотя эти деньги уплачены больнице согласно договору в связи с частыми поломками КТ госпиталя.

Согласительная комиссия вуза, удовлетворяя заявление директора об отмене приказа от 5 января 2023 года, посчитала, что были предприняты все меры по устранению поломки аппарата и их ремонт из-за долгой процедуры госзакупок занял определенное время, что не зависело от заявителя.

Все вменяемые нарушения по приказу об увольнении мужчины были допущены им с 1 июля 2021 года по 31 июля 2022 года, то есть на момент их совершения работник не имел неснятого или не погашенного дисциплинарного взыскания.

Таким образом, в связи с отсутствием признака повторности нарушений, оснований для увольнения директора по подпункту 16 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса у работодателя не было.

Верховный Суд отменил судебные акты и восстановил истца в должности, взыскав в его пользу зарплату за время вынужденного прогула.

Ранее стало известно, что бывший чиновник подал в суд на акима Карагандинской области. В ходе разбирательства мужчина был признан незаконно уволенным и восстановлен на должности руководителя управления по инспекции труда региона.

Также сообщалось о бывшем страже порядка, который подал в суд на Департамент полиции Актюбинской области с требованием выплатить ему компенсацию за вынужденный выход на пенсию после полученной травмы. По материалам дела, мужчина получил инвалидность первой группы после ДТП во время несения службы. Суд обязал ДП региона выплатить бывшему сотруднику почти 6,5 млн тенге.

В ноябре прошлого года скандал разгорелся в одной из школ Актау после увольнения учителя с 34-летним стажем. Официальной причиной было названо отсутствие педагога на рабочем месте. Сама женщина истинную причину увольнения видела в своих требованиях справедливой оплаты труда учителей. В отделе образования города было принято решение о восстановлении педагога на работе.