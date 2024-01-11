Уволенный чиновник подал в суд на акима Карагандинской области

Бывший чиновник подал в суд на акима Карагандинской области. В ходе разбирательства мужчина был признан незаконно уволенным и восстановлен на должности руководителя управления по инспекции труда региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный аккаунт Карагандинского областного суда в Facebook, судом апелляционной инстанции рассматривалось гражданское дело по иску бывшего сотрудника к главе региона о признании распоряжения об увольнении незаконным, его отмене и восстановлении на работе.

Основанием послужило то, что постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда в декабре 2022 года приговор Казыбекбийского районного суда Караганды, вынесенный в 2014 году в отношении мужчины по ч.2 ст.308 УК РК (в редакции 1997 года - Превышение власти или должностных полномочий), был изменен, производство по уголовному делу было прекращено за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

В августе 2023 года суд первой инстанции признал незаконным распоряжение акима региона об увольнении мужчины с должности руководителя Управления по инспекции труда Карагандинской области в 2015 году. По закону его следовало восстановить на равной государственной должности - руководителем управления акимата Карагандинской области.

Апелляционная коллегия восстановила истца на прежней государственной должности - руководителя Управления по инспекции труда Карагандинской области.

"Незаконно уволенные государственные служащие при соответствии квалификационным требованиям восстанавливаются на государственной службе в прежней (а с их согласия – на равной) государственной должности и обеспечиваются всеми правами, недополученными после незаконного увольнения. Работник, уволенный без законного основания, подлежит восстановлению на прежней работе", - отметили в суде.

Для лица же, которое было назначено на данную должность после состоявшегося приговора, в случае его отмены наступают обстоятельства, не зависящие от воли сторон, влекущие прекращение трудового договора.

"Вместе с тем, в случае восстановления государственного служащего в государственной должности по решению суда лицо, уволенное с данной должности, вправе в течение трех месяцев участвовать во внутренних конкурсах в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы", - пояснили в суде.

Постановление суда апелляционной инстанции вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о бывшем страже порядка, который подал в суд на Департамент полиции Актюбинской области с требованием выплатить ему компенсацию за вынужденный выход на пенсию после полученной травмы. По материалам дела, мужчина получил инвалидность первой группы после ДТП во время несения службы. Суд обязал ДП региона выплатить бывшему сотруднику 6 423 960 тенге.

В ноябре прошлого года скандал разгорелся в одной из школ Актау после увольнения учителя с 34-летним стажем. Официальной причиной было названо отсутствие педагога на рабочем месте. Сама женщина истинную причину увольнения видела в своих требованиях справедливой оплаты труда учителей. В отделе образования города было принято решение о восстановлении педагога на работе.