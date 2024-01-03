Выплаты 6,5 млн тенге от ДП Актюбинской области добился через суд бывший сотрудник

Бывший страж порядка подал в суд на ДП Актюбинской области с требованием выплатить ему компенсацию за вынужденный выход на пенсию после полученной при несении службы травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Актюбинского областного суда, дело рассмотрел специализированный межрайонный административный суд.

Согласно материалам дела, истец работал в департаменте полиции с 2007 по 2021 годы. Он получил инвалидность первой группы после ДТП во время несения службы.

В тот день правоохранитель доставлял в районный отдел полиции мотоцикл пойманных им охотников на сайгаков. Служебная проверка подтвердила, что увечья он получил при исполнении служебных обязанностей. Нести службу мужчина больше не мог и вынужден был выйти на пенсию.

"Согласно ст.66 Закона "О правоохранительной службе" при установлении сотруднику инвалидности, наступившей в результате увечья, полученного при исполнении служебных обязанностей, сотруднику выплачивается единовременная компенсация. Однако ответчиком было отказано в ее выплате. В связи с чем истец обратился в суд с иском о признании действий ответчика незаконными", - пояснили в суде.

Сторонам удалось договориться и суд утвердил медиативное соглашение, на основании которого Департамент полиции Актюбинской области обязался до 20 января выплатить бывшему сотруднику 6 423 960 тенге. Экс-правоохранитель отказался от иска. Определение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее житель Актобе смог отсудить у Министерства финансов полмиллиона тенге. Водитель получил девять суток административного ареста за якобы отказ сдать анализ мочи на наличие алкоголя. В суде мужчине удалось доказать, что у него не было естественных позывов к этому, однако он был готов сдать анализ крови и слюны. Дело в отношении него прекратили, тогда истец через суд потребовал компенсацию.

В августе 2022 года жителя Актобе оправдали по делу об изнасиловании несовершеннолетней. После чего он подал иск о выплате компенсации. В декабре прошлого года стало известно, что за моральный вред, имущественный ущерб и услуги представителя Министерство финансов должно ему выплатить более 66 млн тенге.