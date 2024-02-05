"Неформальные лидеры": склонных к насилию подростков взяли на контроль в Казахстане

В МВД сегодня на брифинге рассказали, что полицейские Казахстана с начала учебного года выявили более 1,4 тыс. подростков, склонных к совершению антиобщественных действий, пишет корреспондент NUR.KZ.

Начальник управления Комитета административной полиции МВД Асет Оспанов рассказал о мерах по обеспечению безопасности детей.

"С начала учебного года установлено более 1400 неформальных лидеров среди подростков, склонных к совершению антиобщественных действий. Все они взяты на контроль органов внутренних дел", – сообщил он.

По его словам, пресечены 40 фактов вымогательств со стороны несовершеннолетних.

"В целях выявления фактов насилия над детьми разработан пошаговый алгоритм действий полиции, согласно которому при обходе административного участка, проведении подворного обхода особое внимание обращается на семьи, в которых дети проживают с отчимами и мачехами.

Выявлено более 2 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, информация о которых направлена в заинтересованные госорганы. Поставлено на профилактический учет более 6 тыс. родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей", – добавил спикер.

По его словам, в их отношении рассмотрено 1800 материалов на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. По их результатам, судами более 600 лиц лишены и 340 ограничены в родительских правах, за неисполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлечены более 12 тыс. человек.

Отметим, что в июле прошлого года полиция Алматы показала видео о том, как по ночам в городе ловит подростков, гуляющих без сопровождения взрослых. Родителей некоторых из них оштрафовали.

В ноябре родителей более 150 алматинских подростков, гулявших ночью, наказали. Так, полиция наведалась с проверкой в компьютерные клубы и другие развлекательные заведения мегаполиса.

Нередки в последние месяцы стали случаи массовых драк с участием несовершеннолетних. Так, например, дети устроили разборки в Актау – в итоге 20 человек доставили в участок. Недавно массовая драка произошла в Атырау.

В ноябре прошлого года в Западно-Казахстанской области нескольких студентов колледжей задержали по подозрению в вымогательстве.