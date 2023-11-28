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Студентов колледжей в ЗКО задержали по подозрению в вымогательстве (видео)

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Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Западно-Казахстанской области нескольких студентов колледжей задержали по подозрению в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации ведомства, в Бурлинском районе на прошлой неделе, 23 ноября, стражи порядка задержали двух учащихся колледжа 2007 и 2008 годов рождения, которые, по версии следствия, угрозами и насилием вымогали у несовершеннолетнего денежные средства.

Подростков поместили в изолятор временного содержания.

Также в МВД сообщили о задержании студентов одного из колледжей Уральска. Их заподозрили в вымогательстве денег в сумме 500 тыс. тенге.

По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 194 УК РК, санкции, которой предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет, а для группы лиц – от 3 до 7 лет.

Напомним, в Талдыкоргане у студента колледжа вымогали деньги. Стражи порядка установили подозреваемых. Ими оказались двое более взрослых сокурсников потерпевшего.

Также полицейские области Жетісу задержали в административном центре региона двух мужчин, которых подозревают в вымогательстве нескольких миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048086-studentov-kolledzhey-v-zko-zaderzhali-po-podozreniyu-v-vymogatelstve-video/

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