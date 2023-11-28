Студентов колледжей в ЗКО задержали по подозрению в вымогательстве (видео)

В Западно-Казахстанской области нескольких студентов колледжей задержали по подозрению в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации ведомства, в Бурлинском районе на прошлой неделе, 23 ноября, стражи порядка задержали двух учащихся колледжа 2007 и 2008 годов рождения, которые, по версии следствия, угрозами и насилием вымогали у несовершеннолетнего денежные средства.

Подростков поместили в изолятор временного содержания.

Также в МВД сообщили о задержании студентов одного из колледжей Уральска. Их заподозрили в вымогательстве денег в сумме 500 тыс. тенге.

По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 194 УК РК, санкции, которой предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет, а для группы лиц – от 3 до 7 лет.

Напомним, в Талдыкоргане у студента колледжа вымогали деньги. Стражи порядка установили подозреваемых. Ими оказались двое более взрослых сокурсников потерпевшего.

Также полицейские области Жетісу задержали в административном центре региона двух мужчин, которых подозревают в вымогательстве нескольких миллионов тенге.