Как по ночам в Алматы ловят подростков-нарушителей, показали в полиции

Задержание несовершеннолетних. Кадр из видео: YouTube / Almaty Polisiasy

В Алматы полицейские за минувшую неделю выявили 38 несовершеннолетних, большая часть из которых без родителей находилась на улице в ночное время, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в ведомстве, выявленных на улицах мегаполиса без родителей в ночное время несовершеннолетних определили в ЦАН (Центр адаптации для несовершеннолетних).

Кроме того, за нахождение несовершеннолетних в вне жилых помещений в ночное время без сопровождения законных представителей к административной ответственности привлекли 411 родителей.

"Вместе с тем, выявлено и поставлено на учет ОВД 35 родителей, не занимающихся воспитанием своих несовершеннолетних детей, отрицательно влияющих на их поведение", – добавили в полиции.

Также, по информации МВД, за совершение мелкого хулиганства к административной ответственности привлечены девять подростков.

"Родителям важно знать и понимать, что бесконтрольность с их стороны может стать причиной совершения подростками правонарушений или же совершения противоправных действий в отношении них, а также не забывать об ответственности за их воспитание", – подытожили в ведомстве.

В МВД также показали кадры с выявлением подростков вне дома в ночное время без сопровождения родителей. На видео также можно увидеть, что полицейские проводят задержания несовершеннолетних как на улицах южной столицы, так и в увеселительных заведениях.

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", если ребенок находится в неположенное время без сопровождения родителей или законных представителей, то может оказаться в отделении полиции.

Ребенком является лицо, не достигшее 18-летнего возврата (совершеннолетия).

Законными представителями ребенка являются родители, усыновители (удочерители), опекун или попечитель, патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка.

В какое время ребенку запрещено находиться в развлекательных заведениях и вне жилища

С 22:00 до 06:00 запрещается нахождение ребенка, а также допуск его без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения.

С 23:00 до 06:00 несовершеннолетним нельзя находиться на улице без сопровождения законных представителей.

В случаях, когда в это время дети сидят на скамейке во дворе возле дома, выходят вынести мусор в поздний час, идут в магазин, который находится в пяти метрах от дома, где он проживает, полиция обязана выяснить причину нахождения его, установить законных представителей, в случае отсутствия возможности их своевременного установления, обеспечивают доставление несовершеннолетнего в орган полиции для принятия дальнейших мер по его установлению законных представителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029782-kak-ischut-podrostkov-besprizornikov-v-almaty-pokazali-v-politsii/