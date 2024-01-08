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Групповая драка с участием подростков произошла в Атырау

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Драка в Атырау
Место происшествия. Фото: t.me/atyrauoill

Под утро 7 января в Атырау произошла групповая драка подростков. Приехавшие на место происшествия стражи порядка доставили молодых людей в отделение, передает "Ак Жайык".

Как рассказали в городском управлении полиции, 7 января около 04:04 оператору "102" поступило сообщение о групповой драке во дворе дома, расположенного в микрорайоне Нурсая.

На место прибыли экипажи "Батыс-28" и "Батыс-29", которые доставили всех задержанных в управление полиции. Среди них были и несовершеннолетние 2006 года рождения, родители которых были вызваны в УП.

Правонарушителей привлекли к ответственности по ч.1 ст.434 (Мелкое хулиганство) и ч.1 ст.437 КоАП РК (Нарушение тишины).

На родителей подростков составили протоколы по ст.442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей).

Отметим, что по ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. 

Согласно ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).

А по ст.442 КоАП РК нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра - влечет предупреждение на законных представителей. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054455-gruppovaya-draka-s-uchastiem-podrostkov-proizoshla-v-atyrau/

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