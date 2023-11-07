Родителей более 150 подростков, гулявших по ночам, наказали в Алматы

В Алматы в ходе ночных рейдов полицейскими в различных заведениях выявлено более 150-ти несовершеннолетних без сопровождения родителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Стражи порядка в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Школа» проверили компьютерные клубы, развлекательные заведения города.

«Основные направления проводимых ночных рейдов – выявление лиц, не достигших 18 лет, находящихся в развлекательных и увеселительных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей, пресечение безнадзорности детей и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе проведения отработок инспекторы проверяют увеселительные и развлекательные заведения, навещают неблагополучные семьи, где проживают несовершеннолетние, посещают на дому подростков, состоящих на профилактическом учете, а также места концентрации подростков. Актуальными являются компьютерные клубы, куда наши инспекторы заходят в первую очередь. Практика свидетельствует, что некоторые дети могут сидеть за играми всю ночь», – сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

В итоге в период проведения профмероприятия полицейскими за различные правонарушения в ОВД доставлено 208 несовершеннолетних, большая часть из них – за совершение административных правонарушений.

«За безнадзорность в ОВД доставлено 20 подростков. За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей, к административной ответственности привлечены 165 родителей. Выявлено 11 фактов реализации алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним в торговых точках города. В интересах защиты прав детей, горе-родители будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 127 КоАП РК, за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей», – добавил Шумаев.

Отметим, что согласно статье 127 КоАП РК, за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего родителям может грозить штраф в размере 10 МРП. Если деяние будет совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штраф увеличивается до 15 МРП либо административный арест на срок до пяти суток.

Ранее полиция Алматы уже показывала, как ловят подростков в ночных заведениях в период летних каникул. Тогда выявленных на улицах мегаполиса без родителей в ночное время несовершеннолетних определили в ЦАН (Центр адаптации для несовершеннолетних), а к ответственности привлекли 411 родителей.