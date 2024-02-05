Обильные осадки пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Неустойчивая погода сохраняется на территории Казахстана: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня - период с 6 по 8 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отметили специалисты метеослужбы, в этот период большая часть Казахстана все еще будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона, который способствует выпадению обильных осадков:

в северных регионах - преимущественно в виде снега;

в южных регионах - в виде дождя и мокрого снега.

Также ожидается усиление ветра с метелью, гололед и туман.

В температурном фоне резких изменений не прогнозируется, добавили синоптики.

Отметим, что на сегодня штормовое предупреждение было объявлено в 13 регионах Казахстана - граждан предупреждали о гололеде, метелях и усилении ветра.

Также напомним, что на этой неделе в Алматы ожидается снегопад, а в Астане - усиление ветра и морозы. Также в столице в течение нескольких дней будет идти снег.

В Шымкенте на этой неделе ожидается потепление до +16 градусов.