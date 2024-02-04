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Метели, туманы и гололед: в 13 регионах Казахстана обещают непогоду в понедельник

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Дорога, покрытая снегом
Заснеженная дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

В понедельник, 5 февраля, в двенадцати областях Казахстана, а также в Шымкенте объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

На северо-западе и на севере Мангистауской области ожидается гололед. На юге и в центре региона ожидается туман.

В области Ұлытау и в Карагандинской области ожидается низовая метель, порывы ветра будут достигать 15-20 метровв секунду.

В Западно-Казахстанской и Атырауской областях синоптики обещают гололед и туман, ночью в этих регионах прогнозируют низовую метель. Скорость ветра здесь будет достигать 18-20 м/с.

Жителей Актюбинской области предупреждают о низовой метели, гололеде и сильном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду.

В горных и предгорных районах Туркестанской области, а также в Шымкенте и Туркестане ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области прогнозируют метель, днем ожидаются осадки в виде снега и гололед. Порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области в понедельник ожидаются метель и гололед, жителей Кокшетау также предупреждают о гололедице.

Штормовое предупреждение из-за гололеда объявлено также в Кызылординской области, а в Кызылорде, помимо гололеда, обещают туман.

В Костанайской области ожидаются осадки в виде снега, метель, гололед. Порывы ветра здесь будут достигать 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается низовая метель и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059051-meteli-tumany-i-gololed-v-13-regionah-kazahstana-obeschayut-nepogodu-v-ponedelnik/

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