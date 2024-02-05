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Потепление до +9 градусов и снег обещают в Алматы на этой неделе

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Самокат под снегом на улице
Самокат на улице. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - в мегаполисе ожидается потепление. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

5 февраля в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит минус 5 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 1 градуса, но ночью температура опустится до минус 11 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

6 февраля также будет облачно, без осадков. Температура составит около минус 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная – минус 4 градуса. Скорость ветра составит до 2,4 м/с.

7 февраля синоптики прогнозируют снегопад. Средняя температура – 0 градусов. Днем температура поднимется до плюс 4 градусов, а ночью опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

8 февраля в Алматы синоптики продолжит идти снег. Температура в среднем – 0 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 2 градусов, а опуститься может до минус 3 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,7 м/с.

9 февраля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

10 февраля ожидается погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 7 градусов, минимальная – плюс 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,7 м/с.

11 февраля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 6 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 9 градусов, но ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059063-poteplenie-do-9-gradusov-i-sneg-obeschayut-v-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Потепление до +9 градусов и снег обещают в Алматы на этой неделе
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