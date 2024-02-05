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Снег и до 16 градусов тепла прогнозируют в Шымкенте на этой неделе

Опубликовано:

Город зимой
Город. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - в городе ожидается потепление до плюс 16 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

5 февраля в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит 0 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 3 градусов, но ночью температура опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

6 февраля также ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, а минимальная – 0 градусов. Скорость ветра составит до 4,9 м/с.

7 февраля будет идти снег. Средняя температура – плюс 4 градуса. Днем температура поднимется до плюс 7 градусов, а ночью опустится до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 11,9 м/с.

8 февраля в Шымкенте синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,3 м/с.

9 февраля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

10 февраля обещает быть облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, минимальная – плюс 7 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,1 м/с.

11 февраля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 11 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 16 градусов, но ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059062-sneg-i-do-16-gradusov-tepla-prognoziruyut-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снег и до 16 градусов тепла прогнозируют в Шымкенте на этой неделе
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