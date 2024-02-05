Снегопады, морозы и сильный ветер ожидаются на этой неделе в Астане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней. В столице обещают снегопады и усиление ветра. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

5 февраля в Астане ожидаются осадки в виде снега. Температура в среднем составит минус 5 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 3 градусов, но ночью температура опустится до минус 8 градусов. Скорость ветра составит 8,9 м/с.

6 февраля в столице будет облачно. Температура составит около минус 5 градусов. Максимальная температура составит минус 4 градуса, а минимальная – минус 7 градусов. Скорость ветра составит до 7,8 м/с.

7 февраля вновь ожидается снег. Средняя температура – минус 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 1 градуса, а ночью опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 12,2 м/с.

8 февраля в Астане синоптики обещают снегопад. Температура в среднем – минус 4 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 1 градуса, а опуститься может до минус 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 13,8 м/с.

9 февраля вновь ожидается снегопад. Среднесуточная температура – плюс 1 градус. Днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 13,1 м/с.

10 февраля прогнозируют снегопад. Температура в среднем остановится на отметке минус 6 градусов. Максимальная температура составит плюс 3 градуса, минимальная – минус 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 15,2 м/с.

11 февраля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит минус 12 градусов. Воздух может прогреться и до минус 8 градусов, но ночью похолодает до минус 15 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.