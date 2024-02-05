Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Снегопады, морозы и сильный ветер ожидаются на этой неделе в Астане

Опубликовано:

Девушка идет в метель
Метель. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней. В столице обещают снегопады и усиление ветра. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

5 февраля в Астане ожидаются осадки в виде снега. Температура в среднем составит минус 5 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 3 градусов, но ночью температура опустится до минус 8 градусов. Скорость ветра составит 8,9 м/с.

6 февраля в столице будет облачно. Температура составит около минус 5 градусов. Максимальная температура составит минус 4 градуса, а минимальная – минус 7 градусов. Скорость ветра составит до 7,8 м/с.

7 февраля вновь ожидается снег. Средняя температура – минус 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 1 градуса, а ночью опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 12,2 м/с.

8 февраля в Астане синоптики обещают снегопад. Температура в среднем – минус 4 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 1 градуса, а опуститься может до минус 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 13,8 м/с.

9 февраля вновь ожидается снегопад. Среднесуточная температура – плюс 1 градус. Днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 13,1 м/с.

10 февраля прогнозируют снегопад. Температура в среднем остановится на отметке минус 6 градусов. Максимальная температура составит плюс 3 градуса, минимальная – минус 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 15,2 м/с.

11 февраля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит минус 12 градусов. Воздух может прогреться и до минус 8 градусов, но ночью похолодает до минус 15 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059061-snegopady-morozy-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-na-etoy-nedele-v-astane/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снегопады, морозы и сильный ветер ожидаются на этой неделе в Астане
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.