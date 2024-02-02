За чей счет в Алматы отремонтируют пострадавшие при землетрясении дома

После сильного землетрясения в Алматы трещины были обнаружены в 70 многоэтажках. За чей счет будут восстанавливать здания, рассказали в акимате города, передает сайт телеканала КТК.

Всего после землетрясения от горожан поступило 188 обращений о повреждении различных зданий. Чиновники заверяют, что выявленные дефекты не представляют серьезную опасность.

"С 23-го было 188 обращений. Значит, 188 объектов, из них 70 объектов МЖК, на них трещины. Рабочие группы, комиссии при акиматах районов, на территории которых они обнаружены, они прошли совместно с урбанистикой, генпланом, экспертами, с ГАСКом. Жизни ничего не угрожает", - сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.

Трещины обнаружили и жители шестиэтажки, построенной лишь в 2021 году. Один из жильцов - Талип Карибаев - рассказывает, что от мощных толчков в ту страшную ночь проснулись дети и внуки. Но хозяева не стали рисковать и спускаться с шестого этажа. Переждали землетрясение дома. А на следующий день обнаружили трещины в стенах и на потолке квартиры и подъезда.

В этот дом семья переехала около месяца назад. Теперь наготове держат чемодан с теплыми вещами и документами.

"Я собирался уже спать. Моя дочь и внуки уже уснули. В какой-то момент я почувствовал сильные толчки. Нас укачало. Я растерялся. Люстры нет, шкафов нет. Стены и полы тряслись. Это не так легко с шестого этажа спуститься. Мы думали, не успеем. После той ночи мы не можем уснуть. Боимся повторного землетрясения. Еще нас пугают эти трещины", - поделился алматинец.

При этом на вопрос, в случае сильного землетрясения восстановит ли государство разрушенные дома, если квартиры не застрахованы, чиновники ответить не смогли.

"Если будет, как вы говорите, сильное землетрясение, то объявится чрезвычайная ситуация. По закону о чрезвычайном положении, все вопросы будут решаться в рамках закона о ЧС", - заявил Амрин.

Сейчас же пострадавшие дома должны отремонтировать управляющие компании или застройщиков. Специальная комиссия продолжает осмотр домов крупнейшего города страны. Инспекторы обследуют здания.

Специалисты напоминают, при обнаружении дефектов жителям следует обратиться в районный акимат и управление по чрезвычайным ситуациям.

Источник: КТК

Землетрясение в Алматы

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Жители Алматы сообщали о незначительных повреждениях в жилых домах.

С момента первого толчка сейсмологи регулярно фиксируют афтершоки. Вчера в МЧС сообщали, что за 30 января было зарегистрировано 6 землетрясений на территории Китая, но только одно из них можно было почувствовать на территории Казахстана.

При этом в понедельник сейсмологи отмечали, что за неделю было зафиксировано более 2,5 тыс. афтершоков. Однако специалисты отмечали, что подобная афтершоковая активность – это закономерное явление.