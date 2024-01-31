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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В МЧС рассказали о сейсмической обстановке в Алматы

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Сейсмограф
Сейсмограф. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 30 января, на территории Китая было зарегистрировано 6 землетрясений, и лишь одно из них ощущалось на территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается на сайте МЧС Казахстана, за прошедшие сутки, 30 января, зарегистрировано 6 землетрясений на территории Китая, только одно из них можно было почувствовать на территории Казахстана - оно было зарегистрировано в 04:27. Эпицентр располагался в 293 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Ощутимость в Алматы составила 2 балла.

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало. Обстановка стабильная. МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение в 5 баллов: перепуганные горожане выбегали на улицы. Той же ночью в городе фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже сейсмологи рассказали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается: сейчас толчки идут на угасание, никаких угроз нет.

Между тем сами алматинцы пожаловались, что после сильного землетрясения начали страдать от тревожности. Горожане признаются, что их мучают панические атаки и бессонница.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058404-podzemnye-tolchki-vnov-zafiksirovali-v-almaty-o-seysmicheskoy-obstanovke-rasskazali-v-mchs/

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