"Подгорелый пирог, резиновая пицца": детей кормили некачественной едой в одной из школ Астаны

В соцсетях пожаловались на качество и цены в столовой в одной из школ Астаны. Представители управления образования столицы ответили на претензии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий пост появился в Instagram-профиле zhaloby.astana. Автор поста жалуется на качество и цены еды в столовой в одной из школ Астаны.

"За обед ребенок отдает 1000-1500 тенге минимум. Так еще и качество еды оставляет желать лучшего – подгорелый пирог, пицца – как подошва резиновая", – говорится в опубликованном посте.

Публикацию прокомментировали представители управления образования Астаны. Там сообщили, что по данному факту школой были приняты меры.

"Так, совместно с бракеражной комиссией было проведено обследование, продукция была изъята из продажи, пекарь заменен. На поставщика составлен акт о нарушении требований к качеству выставленной продукции. Отметим, что цены на продукцию соответствуют единым утвержденным требованиям по ассортиментному перечню буфетной продукции", – говорится в комментарии.

Чтобы предотвратить подобные случаи в последующем администрация школы будет ежедневно проводить контроль за качеством и ценовой политикой выставленной буфетной продукции.

Напомним, в октябре прошлого года в Алматинской области ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года. Позже в другом учебном заведении региона выявили просроченный кефир. Арендаторы заявили, что не давали его детям.

Инциденты прокомментировал глава Минпросвещения. По его словам, он поручил провести по всем организациям образования нашей страны мониторинг по предоставляемому качеству питания. Также глава ведомства рассказал, как организовывается питание в школах, где нет столовых.

В начале ноября стало известно, что алматинских школьных столовых появились камеры.